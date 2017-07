Nuova ferrovia da Malpensa? Parte la petizione per dire no

L'ipotesi di tracciato studiata da Ferrovie Nord Milano per il nuovo collegamento dal Terminal 2 Malpensa alla linea ferroviaria del Sempione, con due diramazioni verso Casorate Sempione (per Domodossola) e verso Gallarate (per Milano). In rosso l'ipotesi

Contro il progetto di raccordo ferroviario Malpensa – linea del Sempione arriva anche la petizione su Change.org.

A pubblicarla il Comitato SalviAMO la Brughiera. Al momento (venerdì 14 luglio) hanno firmato in 39: il testo sarà poi presentato al minustero dell Infrastrutture e Trasporti e ai ministri Delrio e Galletti.

Le ragioni del no

“Il collegamento Malpensa T2 – Liena RFI del Sempione – è l’attacco della testo che si può sottoscrivere – finirà per essere un’altra infrastruttura devastante ed inutile pagata con i nostri soldi. Il collegamento da e per milano e verso nord (Svizzera) esiste già. Perchè farne un doppione? Per consumare suolo e spendere ingenti somme di denaro pubblico? Se i progetti precedenti (italferr 2003) sono stati abbandonati, un motivo ci sarà stato?”

I proponenti sottolineano che la petizione può essere firmata anche da coloro i quali hanno già sostenuto la petizione popolare di Legambiente Gallarate.