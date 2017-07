Nuova Marna, le opposizioni indicono un’assemblea pubblica

Il sindaco Marco Colombo ha postato su facebook i primi rendering del progetto di riqualificazione del centro comunale utilizzato per le feste e le assemblee

La questione Nuova Marna continua a far discutere, o forse a far discutere troppo poco.

I gruppi di opposizione Insieme per Sesto, Pd e Sesto in Movimento organizzano un incontro pubblico per venerdì 5 luglio alle 21 in sala consiliare nel corso del quale si possa discutere dei progetti in campo, delle idee e alternative e delle criticità di quando deciso dalla giunta guidata da Marco Colombo, sindaco leghista di Sesto Calende.

«Come i cittadini ormai sanno, Sesto Calende sta per essere interessata da una profonda trasformazione del tessuto urbano con la costruzione della “Nuova Marna”- si legge in una nota firmata dai segretari di Insieme per Sesto (Ugo Mazzoccato), Pd (Manuela Zambenedetti) e Sesto in Movimento (Sergio Polinelli) -. A tale riguardo, nelle scorse settimane Insieme per Sesto ha invitato ufficialmente la giunta a partecipare a una serata di pubblico confronto sul progetto presentato dall’amministrazione, invito per il quale non solo non si è avuta risposta positiva ma nemmeno la gentilezza di una qualunque risposta! Su sollecitazione di Insieme per Sesto si è arrivati alla costituzione di un gruppo di studio con la partecipazione del Partito Democratico, di Sesto in Movimento e diverse componenti della società civile, tutti convinti che un intervento così significativo avrebbe dovuto crescere insieme ai cittadini e non essere imposto “fatto e finito” indipendentemente dalla percentuale ottenuta alle ultime elezioni comunali e che il sindaco Colombo interpreta ancora come un’autorizzazione a fare le cose a proprio piacimento e non uno sprone ad essere un buon sindaco per tutti!»

«A conclusione dell’approfondito confronto sviluppatosi nel “Gruppo Marna”, che ha messo sul tavolo alcuni aspetti positivi e importanti critiche al progetto della giunta, sia numerose e significative proposte alternative o complementari, si è proposta la serata di mercoledì 5 luglio per un incontro aperto a tutti i cittadini. Rinnovando quindi l’invito alla maggioranza a presenziare alla serata, si invitano tutti i sestesi che abbiano a cuore una gestione razionale del territorio a intervenire mercoledi 5 luglio alle ore 21 in sala cansiliare, per capire il progetto, ascoltare le esigenze, confrontare le idee»