Nuova protesta in via dei Mille: profughi in viaggio verso la Prefettura

Nuova giornata di protesta da parte dei richiedenti asilo di via dei Mille a Busto Arsizio. Gli oltre 200 ragazzi ospitati nella struttura gestita dalla KB srl stanno manifestando contro l’allontanamento di 6 di loro che, spiegano i ragazzi, sono i loro rappresentati. Dopo una mattina di presidio davanti ai cancelli del centro, i profughi hanno quindi lasciato Busto e sono in viaggio verso la Prefettura di Varese.

Tutto è iniziato nella mattinata quando nel centro sono arrivati gli agenti di polizia per procedere con l’allontanamento di una decina di loro. Un provvedimento contestato da quasi tutti gli ospiti del centro dato che tra i ragazzi allontanati ci sono anche i loro rappresentanti. «Quando abbiamo iniziato la protesta per avere le carte d’identità -spiega uno di loro- ognuna delle sei nazionalità che è ospitata qui ha eletto un suo rappresentate» e sono stati proprio questi ragazzi «a fare da nostri portavoce con tutti».

L’allontanamento di tutti gli ambasciatori viene quindi visto come un provvedimento punitivo nei confronti della loro protesta per avere le carte d’identità. Proprio per questo i ragazzi hanno deciso di partire verso Varese per chiedere un incontro in Prefettura. Hanno quindi attraversato le vie della città fino alla stazione dove hanno preso un treno che li ha portati verso il capoluogo.

