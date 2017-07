Nuova scossa di terremoto ad Amatrice

Alcune immagini che sono state postate su Facebook per il terremoto che ha colpito il centro Italia, in particolare la città di Amatrice

Il Centro Italia trema ancora e cresce la paura. Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 4,31 nella notte tra venerdì e sabato con epicentro a soli 8 chilometri da Amatrice, colpita già lo scorso anno da violenti sismi.

La nuova scossa è stata rilevata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) a 14 km di profondità con una intensità di 4.2 magnitudo. Non ci sono segnalazioni di danni particolarmente gravi né di feriti ma la paura è stata tante e la gente si è riversata nelle strade, rivivendo gli attimi dello scorso anno. Proprio venerdì saranno consegnate 26 casette per gli sfollati che probabilmente potranno entrarci per Ferragosto.