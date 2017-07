Nuova segreteria Police per il Pd Cassanese

partito democratico bandiera

Nuova segreteria per il Pd di Cassano Magnago: il segretario Tommaso Police (che è anche capogruppo in consiglio comunale) ha deciso di formare una nuova squadra di segreteria, che avrà compiti e ruoli operativi che serviranno per dare nuovo slancio al partito in Città e di supporto al Gruppo Consigliare. Un rinnovamento che viene pensato come parte del «percorso verso il 2022», ovvero la prossima scadenza elettorale.

Police, che non ha ancora compiuto trentun anni ma ha ormai una lunga esperienza , ha tracciato una linea: “il PD cassanese crede nel rinnovamento ed il segretario ritiene importante responsabilizzare i giovani che si sono impegnati durante la campagna elettorale e dare loro la possibilità di crescere”.

A Mauro Lubraco ingegnere, 33 anni) è stata affidata la delega di vicesegretario, seguirà la comunicazione ed il tesseramento insieme al segretario Police.

“Il giovanissimo Gianluca Ruggia (21 anni) invece si occuperà di Organizzazione e Logistica: Ruggia durante la campagna elettorale si è contraddistinto nel gruppo per il suo impegno e per la gestione delle attività organizzative. Ad Imen Bouhlarajane (studentessa, 22 anni) che si è spesa molto in campagna elettorale ottenendo un importante numero di preferenze, sono affidate le Politiche Giovanili ed Europa. Quest’ultima delega rappresenta una novità assoluta per il circolo di Cassano Magnago: ad oggi sono numerosi i bandi europei destinati ai Comuni, ad Imen il compito di ricercare nuove opportunità da poter presentare in Comune tramite il nostro Gruppo Consigliare”. La Segreteria di Tommaso Police si completa con Francesco Falvo (28 anni, praticante avvocato) “che si occuperà dei Rapporti con le associazioni e società sportive”.

Una squadra che ha un’età media di 27 anni che punta ad essere presente sul territorio, ad essere propositivi ed attenta alle istanze della cittadinanza.

Resta confermato invece il Direttivo cittadino dove tra gli altri fanno parte le figure storiche del circolo, gli ex consiglieri comunali e la tesoriera Nadia Regalia.

“E’ importante per il segretario Tommaso Police e per tutta la segreteria il supporto di tutte le persone che in questi anni si sono spese nel partito e nel consiglio comunale. Guardiamo al futuro senza dimenticare la storia ed il cammino del Partito Democratico dal 2007 ad oggi”.