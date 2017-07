Nuova sperimentazione Comune-Ala, arriva “l’operatore ecologico di quartiere”

«Strade e parchi più puliti, quattro nuovi posti di lavoro e un risparmio per le casse comunali. L’accordo con Ala ratificato oggi dalla giunta comunale, porterà benefici a tre diversi settori dell’ente: ambiente, servizi sociali e bilancio». Il sindaco Andrea Cassani sintetizza così i contenuti della delibera numero 94, approvata questa mattina all’unanimità dalla giunta.

Il punto di partenza della “convenzione” stipulata con Aemme Linea Ambienta è stato la necessità di individuare una serie di interventi in grado di garantire un servizio di igiene urbana più efficiente e puntuale. Obiettivo che si ritiene raggiunto con l’introduzione dell’operatore ecologico di quartiere e nel centro storico, con mansioni che andranno ad aggiungersi a quelle normalmente svolte dagli operatori di Ala.

Nel periodo estivo (dal 15 aprile al 15 ottobre) in zona pedonale verrà introdotto un ulteriore servizio di spazzamento manuale e svuotamento dei cestini tutti i giorni (lunedì-sabato) di quattro ore, dalle 14.30 alle 18.30. Stessi orari e stessa tipologia di interventi nei rioni, ma tre volte alla settimana. Nel periodo invernale (dal 15 ottobre al 15 aprile) gli operatori ecologici lavoreranno invece in base a un calendario prestabilito due giorni alla settima in ogni zona (centro compreso) dalle 13.30 alle 17.30.

Di più, perché l’accordo prevede anche la pulizia dei parchi tutto l’anno sei giorni su sette (compresa l’apertura e la chiusura dei cancelli), un compito che era affidato ad una cordata di cooperative con un contratto che prevedeva da parte dell’amministrazione comunale un esborso di 170mila euro (ribasso compreso).

«Abbiamo attenuto da Aeemme – specifica il primo cittadino – un ulteriore ribasso del 15 per cento sulla manutenzione dei giardini pubblici, aggiungendo una serie di servizi in più che andranno ad incidere positivamente sul decoro di Gallarate».

«Io credo – aggiunge, che una città più in ordine possa portare dei vantaggi anche al commercio cittadino. Non è solo una convinzione personale, ma è anche la logica deduzione in base alle segnalazioni che quotidianamente arrivano: siamo abituati ad ascoltare la gente e questa ne è l’ennesima dimostrazione».

C’è poi l’aspetto di carattere sociale. Ala si è infatti impegnata ad assumere quattro persone attraverso una cooperativa che verrà individuata ad hoc. «Gli addetti – aggiunge il capo della giunta – verranno selezionati tra i nominativi indicati dai Servizi sociali. Queste persone saranno seguite da un tutor e gli verrà corrisposto uno stipendio decoroso». Un provvedimento – sottolineano da Palazzo Borghi – in perfettamente in sintonia con le linee programmatiche di mandato, nel punto in cui si andava a evidenziare la necessità di sostenere il coinvolgimento di operatori orientati all’impiego «di cittadini gallaratesi in difficoltà economica».

Nel contratto stipulato con Aemme restano esclusi lo sfalcio e la potatura su aree verdi pubbliche: questa parte del servizio verrà riaffidata «valorizzando gli operatori economici in ambito sociale».

Il nuovo servizio partirà in via sperimentale a ottobre e durerà un anno.