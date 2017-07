Nuovi murales per la passeggiata sul Ceresio: torna Mur-Arte

Porto Ceresio - Murales

La passeggiata sul lago di Porto Ceresio si arricchisce di nuovi murales.

Sabato 15 e domenica 16 luglio sul lungolago, all’altezza del parco giochi Villa delle Rose saranno realizzate quattro nuove opere. All’opera i vincitori della quarta edizione del concorso Mur-Arte, organizzato dall’Amministrazione comunale di Porto Ceresio in collaborazione con la Biblioteca comunale.

I quattro artisti, selezionati da un’apposita giuria, nelle due giornate realizzeranno i murales su pannelli, raccontando con le loro opere il lago nella sua accezione più ampia, come luogo della natura e della contemplazione, ma anche come luogo da vivere in armonia con la natura e come luogo d’incontro.

I murales saranno realizzati quest’anno dal Gruppo Artisti in movimento che racconteranno il lago come un acquario da sogno; dal Gruppo Crazy Artist, che ha scelto come tema la valorizzazione della passeggiata con chiaro scuri d’emozione; da Stefania Gallelli, che offrirà un’impressione suggestiva del lago con il paese sullo sfondo e infine da Luciana Bernasconi, che ha scelto come tema i sub in azione nel lago.

Gli artisti dipingeranno “en plein air” e per le due giornate sarà possibile seguire il loro lavoro.

In caso di cattivo tempo la manifestazione è rinviata al sabato e domenica successivi.