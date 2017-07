Nuovi vertici per il Lions Club Gallarate Insubria

Foto varie

Nella prestigiosa cornice dell’Hotel Villa Borghi il 4 luglio si è svolta la serata di chiusura dell’anno lionistico 2016/2017 del Lions Club Gallarate Insubria.

«In un clima conviviale e con la consueta comunanza ideale tra tutti i partecipanti, il presidente uscente avv. Tommaso Romolotti ha salutato i presenti e manifestato soddisfazione per i risultati ottenuti, non da ultimo il significativo aumento del numero delle adesioni al Club» spiega la neopresidente Patrizia Giani. «Questi risultati sono in linea con il trend positivo a livello mondiale, già annunciato lo scorso mese dal Cancelliere Bob Corlew, il quale ha comunicato di aver raggiunto il record assoluto di affiliazione (1.445.591 Lions): questo è un importante segnale che evidenzia come la missione del Lions Club International sia viva e ancora rappresenti un punto di eccellenza nell’ambito delle realtà che fanno del servizio alle persone in difficoltà il proprio fine ultimo».

Con il passaggio delle cariche, si è insediato il nuovo presidente Patrizia Giani, la quale ha presentato la propria squadra di consiglieri e illustrato a tutti i presenti la fitta programmazione di impegni (meeting e consigli) che li attenderà nel corso dell’anno a venire.

Nel consegnare un vero e proprio “Libro bianco” della sua Presidenza a ciascuno dei soci, il presidente Patrizia Giani ha identificato il proprio mandato con la frase “Think Different”, a riprova della volontà di rilanciare il Club con uno sguardo rinnovato, dinamico e non conforme, verso le future sfide che si presentano alla nostra Comunità. Il Presidente ha inoltre illustrato l’importanza del lavoro dei Comitati istituiti, di cui ha assunto la responsabilità il Dott. Stefano Franchin.

In particolare, sono 5 le tematiche individuate per i suddetti comitati, ciascuno con il proprio coordinatore: 1) qualità della vita (William Avossa); 2) rapporto con i Giovani (Fabrizio Crespi) 3) Sanità e Salute (Roberto Guenzani) 4) Rapporti con altre Istituzioni (Giovanni Roberto Bongini) 5) Attività culturali (Luigi Danilo Grassi).

«Il Presidente ed i soci del Lions Club Gallarate Insubria salutano la comunità locale con rinnovato spirito propositivo e si impegnano a contribuire ed incidere prendendo attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità, incoraggiando le persone orientate al servizio a servire la loro comunità senza scopo di lucro, nonché promuovendo l’etica del lavoro nelle attività pubbliche e private. A questo proposito il Club è a disposizione all’indirizzo lions.insubria@gmail.com per ogni richiesta di informazione sulle iniziative in corso e future».