Oltre 15mila Testimoni di Geova a Milano per il Congresso internazionale

Le foto di Italia Mondo

Sono arrivati a Milano da tutta Italia e non solo per il Congresso internazionale dei Testimoni di Geova. Oltre 15mila fedeli hanno invaso pacificamente il Forum di Assago e il Teatro della Luna per la tre giorni in cui incontri, momenti di preghiera e dibattiti che si articoleranno in diverse lingue intorno al tema «Non ti arrendere!», ispirato al tema biblico della moglie di Lot.

Un evento che ha mosso un imponente macchina organizzativa di oltre 300 volontari che accolgono i partecipanti, famiglie con i bambini piccoli e i disabili non autosufficienti, già al loro arrivo nelle stazioni ferroviarie milanesi e negli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio. Quello di Assago è il primo Convegno internazionale che si svolge in Italia dopo il raduno del 2001 all’Autodromo di Monza.