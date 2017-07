foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Come anticipato durante la presentazione della stagione 17/18 è online il nuovo sito del Teatro Giuditta Pasta: www.teatrogiudittapasta.it. «Un nuovo sito era necessario da tempo, quello vecchio era ormai tecnologicamente obsoleto e poco interattivo – spiegano dal Teatro -. Il nuovo sito è prima di tutto “responsive”, ovvero si adatta automaticamente al dispositivo che lo visualizza rimanendo sempre chiaro e facile da navigare».

«Ha una sezione dedicata alla nuova TGP Card, una carta su cui accumulare punti per avere diritto a particolari promozioni – continuano -; le news sono strutturate come un blog, dove sarà nostra intenzione raccontare settimanalmente quello che accade qui in teatro, dagli spettacoli a tutte le attività educative, dove gli utenti potranno partecipare con commenti; tutti gli eventi sono condivisibili con un semplice click sui vari social network. Prima era solo una vetrina, ora vogliamo che sia una piazza, un luogo di incontro virtuale dove ognuno possa commentare le esperienze vissute qui, gli eventi e anche condividerli con i propri amici».