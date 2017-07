Open day alla Cas.Mo.: un pomeriggio per divertirsi e pensare al futuro

foto varie di eventi vari

Una giornata per scoprire i progetti, conoscere la società e i suoi responsabili, ma sopratutto un momento per divertirsi insieme.

È arrivato il giorno dell’open day dell’Asd Cas.Mo., la storica società sportiva di Casciago, nata nel 1975 e che cerca di rilanciarsi nel mondo del calcio giovanile della provincia.

L’appuntamento è fissato per sabato 8 luglio, dalle 15 alle 17, al centro sportivo di via Piave a Casciago. Un pomeriggio da trascorrere tra pallone, campo e una super merenda offerta a tutti i partecipanti al termine della giornata, aperto a bambini e ragazzi delle annate dal 2002 al 2012: un’occasione per conoscere i progetti per la prossima stagione, gli allenatori e l’offerta di una società piccola, ma radicata sul territorio e con tanta voglia di far bene.

Per informazioni e costi, Veronica Orlandi (presidente) 3391843483 o Marcello Maiorca (direttore sportivo) 3294226942.