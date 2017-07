Openjobmetis, la stagione inizia il 16 agosto

Openjobmetis- Dolomiti Energia 83-80

La stagione 2017/18 della Pallacanestro Openjobemetis Varese è ormai alle porte. Mercoledì 16 agosto i giocatori di coach Attilio Caja arriveranno a Varese mentre il giorno seguente svolgeranno le visite mediche di rito.

Venerdì 18 agosto i biancorossi partiranno quindi alla volta di Chiavenna, per il quarto anno consecutivo sede del ritiro precampionato, dove la squadra inizierà a lavorare in palestra. La Openjobmetis si allenerà nella località turistica della Valchiavenna fino a sabato 26 agosto, giorno della prima amichevole contro il Sam Massagno.

La partita contro la formazione svizzera chiuderà il ritiro. Capitan Ferrero e compagni si metteranno nuovamente alla prova sabato 2 settembre a Cremona contro la Vanoli. Mercoledì 6 settembre a Castelletto Ticino i biancorossi affronteranno invece il Derthona Basket. Il weekend del 9 e 10 settembre sarà invece il turno del tradizionale Trofeo Lombardia, giunto quest’anno alla nona edizione, che si disputerà a Desio (Varese, Brescia, Cremona e Cantù le partecipanti di Serie A). Sabato alle ore 19 Varese incontrerà Brescia. In caso di vittoria i biancorossi giocheranno la finale domenica alle 20; in caso di sconfitta invece alle 15 ci sarà la finale per il terzo e quarto posto.

Mercoledì 13 settembre la Openjobmetis sarà impegnata a Pavia per il Memorial Aldo Di Bella contro Torino. Dopo il Torneo di Caorle (Varese, Venezia, Treviso e Saratov le partecipanti) che andrà in scena venerdì 15 e sabato 16 settembre, il precampionato dei biancorossi continuerà martedì 19 o mercoledì 20 settembre con il debutto in casa al PALA2A contro un’avversaria ancora da definire.

La squadra di coach Attilio Caja affronterà poi il Trofeo Ferrari in programma a Brescia venerdì 22 e sabato 23 settembre. Insieme a Varese ci saranno Brescia, Virtus Bologna e una squadra straniera. La prima partita ufficiale di Lega Basket Serie A si giocherà quindi domenica 1 ottobre.