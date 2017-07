Amanti killer, Cazzaniga chiede lo spostamento del processo: “Troppa pressione mediatica”

tribunale busto arsizio

La prima udienza del processo per le 4 morti sospette all’ospedale di Saronno e per la morte di Massimo G. - per il quale sono imputati il medico anestesista Leonardo Cazzaniga (accusato di 5 omicidi) e la compagna infermiera Laura Taroni (a cui è stata addebitata la sola morte del marito) oltre a dodici tra medici e infermieri con l’accusa di favoreggiamento e omessa denuncia – si è chiusa con un rinvio e un piccolo colpo di scena.

Il rinvio è stato dettato dalla mole di richieste di costituzione di parte civile che il giudice Sara Cipolla dovrà esaminare e decidere se ammettere. Tra queste ci sono i familiari delle cinque vittime e molte associazioni ed enti tra i quali il Codacons, Federconsumatori Varese, Asst Valle Olona, Ordine medici Milano, Federazione medici Ipasvi (infermieri), associazione di consumatori Codici, Tribunale del Malato. Le varie realtà associative dovranno avere uno statuto con finalità conformi alle richieste di danni civili che avanzeranno a coloro che riterranno essere i responsabili civili. Potrebbe anche presentarsi il caso di un ente che potrebbe essere sia parte civile che responsabile civile.

Il colpo di scena è stato rappresentato da difensore di Leonardo Cazzaniga, Ennio Buffoli, che ha presentato istanza di rimessione in quanto la sede del Tribunale di Busto Arsizio non sarebbe idonea al normale svolgimento dell’udienza preliminare a causa del clamore mediatico suscitato dalla vicenda e dalle minacce e insulti che il medico anestesista avrebbe subito attraverso i social network, principalmente. A decidere dovrà essere la Corte di Cassazione in udienza camerale si spera in tempi brevi, ma probabilmente non prima della prossima udienza del 25 luglio. Poi ci sarà il periodo di sospensione per le ferie estive, ad agosto, quindi servirà almeno una terza udienza davanti al Gup prima della decisione sul rinvio a giudizio degli imputati.