Padania Fest al Rifugio Carabelli

Anche quest’anno la sezione leghista di Oggiona con Santo Stefano organizza nel contesto dell’oasi “verde “‘del Rifugio Carabelli la tradizionale Padania Fest. LA festa si terrà da venerdì 14 a domenica 16 luglio.

«Una chicca» dichiara il segretario di Circoscrizione Mario Cervini. «Un evento che attira leghisti e non da sette anni. Tre giorni per stare insieme , un momento di svago e di confronto per poi prepararci agli impegni politici tra cui la fa’ da indiscusso protagonista il referendum per l’autonomia» (in programma il 22 ottobre).

«Abbiamo saputo ogni anno rinnovare la nostra offerta , dalle sfilate di moda , alle manifestazione cinofile , ai giochi ed alle attrazioni per tutti».

Tra le novità, la “sagra dello spiedo” e l’evento sportivo d’alto livello quale la gara MTB valida come prova campionato provinciale ACSI Varese.

La politica poi sempre in primo piano: sarà, secondo il Segretario di Circoscrizione, un weekend dove «l’argomento referendum per l’autonomia della Lombardia ” sara’ l’argomento principe». In tutte le serate ci saranno come sempre ospiti i BiG del movimento .

«Una festa che oltre alla consueta connotazione politica ha saputo trasformarsi nella festa di tutti» conclude Mario Cervini. «Questo grazie ad un ambiente ottimale creato da una sezione attiva , che sul territorio sa offrire ai propri concittadini una costante costruttiva e discreta presenza durante tutto l’anno».