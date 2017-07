Palaghiaccio fantasma, arriva il ricorso della società esclusa

Una ruspa al Palaghiaccio

Si allungano ancora i tempi per il completamento della struttura tristemente nota come Palaghiaccio e che palaghiaccio non sarà mai.

La Vip Immobiliare, società che si era aggiudicata il bando per la realizzazione di una serie di strutture sportive e terziarie sul terreno di Beata Giuliana, ha presentato ricorso alla sentenza del Tar che annullava – di fatto – il bando a causa di una falsa fideiussione presentata dalla società con sede a Gallarate.

«L’immobiliare si appellerà al Consiglio di Stato e passeranno altri mesi» – ha commentato il sindaco Emanuele Antonelli che sin dall’inizio ha mostrato la sua contrarietà al maxi-progetto da 14 milioni di euro.

Solo qualche giorno fa il vicesindaco Stefano Ferrario aveva risposto ad un’interrogazione del Pd sottolineando che ogni progetto futuro per la struttura sarebbe stato annunciato dopo i 30 giorni utili per presentare ricorso da parte della società esclusa. Quel ricorso è arrivato oggi, nell’ultimo giorno utile. La telenovela del palaghiaccio continua e per conoscerne il futuro bisognerà attendere la sentenza.