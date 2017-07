Palio dei Castelli, primi giorni tra corteo e gare

Un intenso primo fine settimana per il Palio dei Castelli che, complice il bel tempo, ha fatto registrare il pieno di spettatori per le diverse iniziative in programma. Il Palio proseguirà anche nel prossimo weekend dove si deciderà il vincitore della 42esima edizione durante la tradizionale corsa delle botti per le vie del centro storico.

Intanto, lo scorso fine settimana ha visto protagonista il corteo in costume d’epoca nel Borgo Antico, con centinaia di figuranti, oltre alla pesa delle botti e alla corsa dei Cerchi, che ha coinvolto i ragazzi e bambini delle varie contrade. Qui tutto il programma dell’iniziata, anche nei prossimi giorni.