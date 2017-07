Palio di Siena? No partenza turbolenta alle Bettole

Non capita spesso. E meno male, anche perché quando le cose nascono storte spesso continuano peggio. La seconda corsa, tris nazionale, della riunione di corse di galoppo di martedì undici luglio all‘ippodromo delle Bettole di Varese ha avuto una partenza travagliatissima. I cavalli sono stati all’ordine dello starter per almeno venti minuti, e non per colpa dello starter. Molto nervosismo nelle gabbie di partenza con un cavallo ritirato per un leggero infortunio al posteriore sinistro. Alla fine sono riusciti a partire. «Manco al palio… ma che si è fatto di male questa sera» ha esclamato il povero starter stremato.