Pali&Quaderni e…biciclette

Un pomeriggio per imparare un mestiere, sporcarsi le mani, lavorare in team. È partito un nuovo progetto in collaborazione tra il Centro Educativo Pali&Quaderni (cooperativa sociale “La casa davanti al sole”) e Cyclhub, la ciclofficina di via Robbioni, aperta negli spazi di Substrato.

Tutti i giovedì dalle 15.30 alle 17 il gruppo adolescenti del Centro Educativo Pali&Quaderni sarà presente nella ciclofficina.

Qui i ragazzi trovano lo spazio e l’occasione per imparare a conoscere le parti di una bicicletta, la sua meccanica e le tecniche per riparare i guasti. Imparare a far da sè e impadronirsi di competenze pratiche è l’occasione che Cyclhub offre alla città, dando un importante messaggio educativo per adolescenti che sperimentano un esempio di partecipazione.

Lo spazio di Cyclhub tutti i giovedì dalle 16 alle 20 è aperto ai cittadini.