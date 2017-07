Pallacanestro Varese, ecco il calendario 2017/2018

Basket, ecco il calendario per la stagione 2017/2018, pubblicato online dalla Lega Basket Serie A alle 12 di lunedì 31 luglio.

La Pallacanestro Varese comincia il 1 ottobre in casa contro Venezia. Scontri da cardiopalmo alla seconda e alla terza giornata, quando i ragazzi di coach Caja andranno in trasferta a Milano e poi riceveranno in casa Cantù, due derby di fila per cominciare la stagione in maniera subito tosta.

Quarto turno con un’altra sfida lombarda con la neopromossa ambiziosa Brescia, poi in casa Pistoia e i vicecampioni d’Italia uscenti di Trento.

Trasferta in Campania ad Avellino alla settima, poi Sassari in casa e Pesaro fuori. Decima in casa contro Capo d’Orlando, poi Reggio Emilia in trasferta e l’attesissima sfida con la Virtus Bologna alla dodicesima giornata.

Ultime tre con Brindisi e Cremona fuori casa e Torino in casa. Il campionato finirà il 9 maggio con la trasferta in casa Fiat. Apre la campagna abbonamenti della Pallacanestro Varese

PLAYOFF, SOLO LA FINALE AL MEGLIO DELLE 7 GARE: i playoff da quest’anno vedranno oltre ai quarti anche le semifinali al meglio delle 5 gare con la sola serie di finale che rimane al meglio delle 7 gare. Lo sprint tricolore partirà sabato 12 maggio con due ipotesi.

Nel caso l’Olimpia Milano non partecipi alla Final Four di Euroleague (dal 18 al 20 maggio) queste le date:

QUARTI DI FINALE: Gara1 12 e 13 maggio; gara2 14 e 15 maggio; gara3 16 e 17 maggio; gara4 18 e 19 maggio; gara5 21 e 22 maggio.

SEMIFINALI: gara1 24 e 25 maggio; gara2 26 e 27 maggio; gara3 28 e 29 maggio; gara4 30 e 31 maggio; gara5 1 e 2 giugno.

FINALE: gara1 5 giugno; gara2 7 giugno; gara3 9 giugno; gara4 11 giugno; eventuale gara 5 13 giugno; eventuale gara6 15 giugno ed eventuale gara 7 17 giugno.

Con l’Olimpia Milano alla Final Four di Euroleague queste le date:

QUARTI DI FINALE : gara1 12 e 13 maggio; gara2 14 e 15 maggio; gara3 24 e 25 maggio; gara4 26 e 27 maggio; gara 5 28 e 29 maggio.

SEMIFINALI:; gara1 31 maggio e 1 giugno; gara2 2 e 3 giugno; gara3 4 e 5 giugno; gara 4 6 e 7 giugno; gara5 8 e 9 giugno.

FINALE: gara1 martedì 12 giugno, gara2 14 giugno; gara3 16 giugno; gara 4 18 giugno; eventuale gara5 20 giugno, eventuale gara 6 22 giugno, eventuale gara7 24 giugno.

EVENTI DI LEGA: ad aprire la stagione sarà la Supercoppa sabato 23 e domenica 24 settembre mentre la Final Eight di Coppa Italia si disputerà dal 15 al 18 febbraio.

COMPETIZIONI EUROPEE PER CLUB: la Final Four di Euroleague è in programma dal 18 al 20 maggio mentre quella della BasketBall Champions League si disputerà dal 4 al 6 maggio. L’EuroCup sarà invece assegnata con gare di andata e ritorno nelle date di martedì 10 aprile e venerdì 13 aprile con eventuale “bella” lunedì 16 aprile.

NAZIONALE: le due finestre dedicate alla Nazionale sono dal 20 al 28 novembre e dal 19 al 27 febbraio.