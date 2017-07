Pallacanestro Varese, la seconda fase della campagna abbonamenti si chiude a quota 1834

Foto varie di pallacanestro

Si è chiusa a quota 1834 tessere emesse la seconda fase della campagna abbonamenti 2017/18 della Pallacanestro Varese.

Un segnale più che positivo da parte dei tifosi che ancora una volta hanno dimostrato il grande attaccamento alla squadra biancorossa.

La terza ed ultima fase della campagna abbonamenti con vendita libera degli abbonamenti a tariffa intera sia per i nuovi sia per i vecchi abbonati prenderà il via il 7 settembre. L’ufficio ticketing (presso la sala conferenze Giancarlo Gualco del PALA2A – Piazzale Gramsci – Varese) nella terza fase aprirà il giovedì e il venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato con orario continuato dalle 10 alle 19. La campagna abbonamenti 2017/18 terminerà quindi il 16 settembre.

