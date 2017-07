Paolino Della Porta in concerto a Palazzo Perabò

contrabbasso, jazz, musica

Paolino Dalla Porta è uno dei signori del jazz italiano perfettamente inserito ai vertici del jazz internazionale. Il contrabbassista e compositore è reduce dal tour europeo con i celeberrimi Oregon di Ralph Towner, di cui è membro stabile non solo per le esibizioni europee ma anche per quelle mondiali e le prove in studio. Tenuto conto del prestigio degli Oregon, questo è un grande traguardo per un musicista del nostro Paese. E’ un onore per Jazz in Maggiore ed Interpretando Suoni e luoghi che, rinnovando la sinergia che da anni unisce le due rassegne grazie al sostegno delle Comunità Montane Valli del Verbano e Piambello, lo ospiteranno in veste di leader il 30 luglio a Palazzo Perabò di Cerro di Laveno.

Dalla Porta ha infatti pubblicato lo scorso anno per la Tuk Music di Paolo Fresu un nuovo album a suo nome con il Future Changes 4et. La sua collaborazione con Fresu dura già da diversi anni avendo partecipato al progetto Ethnografie del 2005 ed essendo uno dei pilastri del Devil Quartet, con il quale ha invece registrato ben tre album. “Moonlanding”, questo il titolo del disco, contiene tutte composizioni inedite firmate e arrangiate dal suo leader.

Il quartetto nasce dall’incontro con tre talentuosi musicisti della nuova scena musicale milanese: Nicolò Ricci (sax tenore), Dario Trapani (chitarra elettrica) e Riccardo Chiaberta (batteria): quella generazione futura alla quale il nome del progetto strizza l’occhio con ironia.

L’esperienza e la maturità dell’eclettico e virtuoso contrabbassista, che ha scritto pagine importanti nella storia del jazz italiano contemporaneo, si combinano in questo nuovo progetto alla creatività e al raffinato linguaggio dei suoi giovani partners, dando vita ad una musica intensa, poetica e variegata nella quale espressione jazzistica, sonorità elettriche e musica colta si fondono.

La direzione musicale e compositiva si muove in costante equilibrio tra scrittura ed improvvisazione, melodia ed astrazione, collocando “Moonlanding” in un contesto di jazzistico europeo e contemporaneo.

CONCERTO AD INGRESSO GRATUITO

INIZIO ORE 21.30