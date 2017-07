Parcheggi al Del Ponte, Longhini chiede una tregua

Il tema del parcheggio all’ospedale Del Ponte si trascina da anni. Una struttura in via Del Ponte sarà costruita nei prossimi mesi ma intanto il piano della sosta prevede che siano introdotti nel quartiere nuovi stalli blu a pagamento. Il consigliere comunale di Forza Italia Simone Longhini è contrario a queste novità e chiede che vi sia una moratoria sui nuovi stalli a pagamento.

“Tra le tante zone di Varese che stanno vedendo il passaggio dei posteggi da gratuiti a pagamento (saranno oltre 1800) spicca per assurdità quella nei pressi dell’ospedale del Ponte – afferma il capogruppo di Forza Italia Simone Longhini – frequentata da medici, infermieri, donne incinte, neomamme e visitatori. Chiedo che del problema se ne faccia carico la consulta sull’ospedale, istituita dal consiglio comunale pochi mesi fa. La mia proposta comunque è questa: i parcheggi rimangano gratuiti almeno fino a quando non verranno completati i lavori per il nuovo parcheggio privato in Via del Ponte”.

La misura fa parte del piano della sosta, che in questi giorni ha visto dispiegarsi alcune novità. Il problema dell’ospedale è comunque sentito: “Giovedì scorso un gruppo di infermieri e operatori sanitari sono stati dal sindaco a sottoporre il problema, senza avere però molti risultati” aggiunge Longhini.

La giunta introdurrà dal primo settembre gli abbonamenti per i pendolari e i lavoratori. E’ già entrato in vigore il nuovo regolamento del pass residenti.