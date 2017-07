Parcheggio di via Landriani, chiusura notturna contro i fracassoni

immagini di luoghi della città

«Per colpa di qualche maleducato tocca spendere soldi dei cittadini per garantire un riposo tranquillo a chi vive nei dintorni del parcheggio Landriani». Il sindaco Emanuele Antonelli ha voluto essere presente in vicolo Landriani, traversa di via Zappellini che finisce in un parcheggio Agesp.

Con lui, ad inaugurare i dissuasori mobili che chiuderanno il parcheggio di notte, c’era anche l’amministratore unico di Agesp Silvia Gatti, il direttore generale Carraro, il vicesindaco Stefano Ferrario, l’assessore alla Sicurezza Massimo Rogora e il comandante della Polizia Locale Claudio Vegetti.

Il parcheggio, infatti, era da tempo al centro delle polemiche a causa di un gruppo di ragazzi che, in particolare d’estate, utilizzava il piazzale asfaltato come luogo d’incontro serale con musica ad alto volume, consumo di birre e schiamazzi. Molti residenti lamentavano questa situazione da tempo ed ecco che arriva l’intervento dell’amministrazione comunale in pieno accordo con Agesp. Per aumentare la sicurezza del parcheggio, inoltre, sono già state predisposte le telecamere che sorveglieranno l’intera area.

Il parcheggio sarà, dunque aperto, tutti i giorni dalle 7 alle 21. Dall’1 giugno al 15 settembre chiuderà all’una di notte dal giovedì alla domenica per facilitare l’utilizzo dell’area da parte di coloro che scelgono di passare le sere d’estate in centro.

L’amministratore unico Silvia Gatti ha voluto sottolineare la linea tenuta dalla società partecipata dal Comune: «Per quanto possibile ci sforziamo di andare incontro alle esigenze dei cittadini – ha spiegato – questa è la dimostrazione dell’attenzione che riserviamo verso le esigenze di tutti».

L’occasione è stata propizia per i tecnici di Agesp per annunciare che dal 17 luglio (con un mese di ritardo, ndr) verrà avviato anche il servizio di pagamento dei parcheggi blu attraverso l’app Pyng di Telepass mentre c’è ancora qualche problema da risolvere per l’utilizzo del Telepass per il pagamento del parcheggio dell’ospedale.