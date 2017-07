Parco del Campo dei Fiori. Cresce l’area protetta a Luvinate

foto generiche tempo libero

(in foto la cartografia con in azzurro le parti di Luvinate e Casciago che già fanno parte del Parco Campo dei Fiori. In viola le nuove parti che entreranno nel Parco)

«Siamo molto soddisfatti che la proposta di ampliamento del Parco Campo dei Fiori in territorio luvinatese sia finalmente giunta a questo passaggio cruciale, come richiesto ufficialmente da questa amministrazione». Così dichiara Marco Broggi, assessore al Territorio del Comune di Luvinate, commentando il via libera di lunedì scorso da parte della Comunità del Parco alla richiesta di ampliamento avanzata dal Consiglio Comunale per aumentare le aree tutelate sul territorio comunale.

400 MILA MQ IN PIÙ – Tecnicamente il Consiglio Comunale aveva richiesto con una delibera approvata all’unanimità di inserire circa 400.000 mq del proprio territorio nel Parco, corrispondenti all’area del Tinella e a alle parti sud del Paese. Ora, con il via libera approvato dal Parco, la procedura potrà andare all’esame del Consiglio Regionale di Lombardia.

PROTEGGERE I CARATTERI DI NATURALITÀ – «Uno degli obiettivi primari della nostra azione amministrativa è quello di proteggere e valorizzare i caratteri di naturalità che contraddistinguono di questo territorio e lo rendono bello e apprezzato. In questo contesto si colloca la proposta di ampliamento, con la quale si desidera estendere la tutela del Parco a una significativa porzione di territorio situata a ridosso e in prossimità del torrente Tinella. Si tratta -continua Broggi- di aree già selezionate dal Piano di Governo del Territorio comunale per il loro pregio paesaggistico o vedutistico e per questo considerate meritevoli di una particolare attenzione, o di “corridoi” la cui importanza è stata riconosciuta all’interno della rete ecologica regionale e provinciale».

CONNESSIONE ECOLOGICA MONTE – LAGO DI VARESE – «Strategicamente, l’ampliamento permetterebbe anche di consolidare il percorso di connessione ecologica tra il massiccio del Campo dei Fiori fino il lago di Varese, proprio attraverso il Tinella. Un obiettivo su cui siamo al lavoro da anni».