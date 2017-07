Pastasciutta antifascista al circolo di Giubiano

Foto varie

Domenica 30 luglio, alle ore 12.30, il Circolo di Giubiano organizza presso la propria sede (via cadore, 9 – Varese) l’annuale commemorazione dei fratelli Cervi con la tradizionale pastasciutta antifascista.

Questo perché nel momento in cui cadde il fascismo, 25 luglio 1943, i fratelli Cervi (Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore) decisero di condividere con il paese la propria gioia, motivo per cui partirono dalla loro casa con un carro per raggiungere la piazza di Campegine (Reggio Emilia). Il carro era carico di bidoni del latte che contenevano pastasciutta (in bianco) da dividere don tutti. Nel dicembre dello stesso anno i fratelli Cervi furono uccisi dai fascisti; da allora ogni 25 luglio presso il Museo Cervi di Gattatico (ex casa Cervi) si ricordano i fratelli e la Resistenza con la pastasciutta antifascista.

All’evento aderisce anche il Circolo di Giubiano, posticipandolo a domenica 30: pasta al burro, parmigiano e salvia offerta gratuitamente dall’organizzazione (pasta offerta da Legacoop Lombardia), vino e bevande escluse. Fino alle 16.00 di sabato 29 sarà possibile prenotare al numero 3396177718 o via mail: cantinateatro@gmail.com.

Prima e dopo il pranzo ci saranno performance teatrali e canti della Resistenza, ma ci sarà spazio anche per l’intervento di Luigi Grossi “Cin” che parlerà de “I giorni della caduta del fascismo visti da un giovane di allora”.