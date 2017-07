Pastasciuttata antifascista alla Cascina Burattana

PASTASCIUTTATA ANTIFASCISTA

Sabato 22 luglio torna l’ atteso evento della Pastasciuttata Antifascista. La manifestazione, giunta oramai alla sua VIII edizione, oggi come allora vuole essere “Nutrimento della memoria e Cibo di civiltà” ricordando la famiglia Cervi, festa e sacrificio per la libertà.

L’evento si svolgerà in Cascina Burattana (traversa di Viale Boccaccio) sabato 22 luglio 2017 dalle 17.30 fino a sera. Il programma della giornata prevede dibattiti, intrattenimento per grandi e piccoli, musica ed ovviamente la pastasciutta in bollore.

Per informazioni è possibile contattare Giuliano al 3339632654 o Matteo 3453452464.