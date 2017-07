Patrucco: “Vengo a Gallarate per spettinare i giochi”

foto varie

«Mi piace spettinare i giochi»: parola dello “spettinatissimo” Alberto Patrucco, protagonista domenica 30 luglio a Palazzo Broletto (ore 21, ingresso gratuito) dell’ultimo appuntamento con la rassegna “Cabrolet”. La manifestazione promossa dal Distretto Urbano del Commercio, con la direzione artistica degli Amici del Caffè Teatro, chiuderà alla grande con lo spettacolo dell’artista brianzolo.

Alberto Patrucco, che piazza è Gallarate per un cabarettista?

«Non ci vengo da un po’ di tempo e perciò ci torno molto volentieri. I miei ricordi si perdono negli anni e sono tutti positivi: a Gallarate non mi hanno mai lanciato i pomodori e non ho subito assalti dal pubblico inferocito».

C’è qualche aneddoto che la lega alla nostra città o a qualche gallaratese?

«Ci sono mille aneddoti che mi legano al mio amico Aldo Tranchinetti, un gallaratese doc. Posso dire con orgoglio di essere stato io ad avviarlo al cabaret: Aldo era un patito di musica country, per lui esisteva solo quella, ma una sera lo hanno trascinato al Caffè Teatro di Verghera e sul palco c’era il sottoscritto. Da quel momento è diventato un cabaret-dipendente. Una sorta di drogato».

Stefano Chiodaroli afferma che Tranchinetti è ormai una sorta di talismano per ogni comico: se tra il pubblico c’è lui significa che lo spettacolo andrà bene…

«Confermo. Perché oltre ad essere una grandissima persona che adoro, è anche diventato un vero intenditore. Il suo giudizio è ritenuto un giudizio importante. E io mi vanto di averlo “iniziato”: se quella sera al Caffè Teatro non avesse trovato sul palco Patrucco, forse avrebbe continuato ad drogarsi solo di musica country».

Domenica 30 luglio si esibirà in un cortile, quello di Palazzo Broletto. Si tratta di una location inconsueta per uno spettacolo di cabaret.

«Ben vengano gli show in luoghi inconsueti. Del resto la gente non va più a teatro, mentre i cortili, gli alpeggi e le grotte registrano il tutto esaurito».

Che spettacolo proporrà al pubblico gallaratese?

«Arriverò armato anche di chitarra e lascerò spazio a un po’ di sana improvvisazione, mantenendo però una traccia, uno stile. Un palco all’interno di un cortile in una sera di mezza estate, è il posto ideale per spettinare i giochi».

Patrucco, un invito ai gallaratesi a non perdersi lo spettacolo al Broletto…

«So che i gallaratesi verranno numerosi, perciò il mio invito è di arrivare almeno due ore prima perché ci sarà il tutto esaurito».