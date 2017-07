PD: “Gestioni dubbie e sostegno alla legalità”

Il gruppo Pd in consiglio comunale ha esteso un documento appello per illustrare la propria posizione sulla gestione delle società collegate al comune e i criteri a cui si ispira l’amministrazione nelle nomine e nel giudizio sulle gestioni.

Nella prossima seduta del Consiglio comunale, andrà in discussione il nuovo regolamento sulle nomine: una scelta di grande valore politico e morale, tesa a perseguire la massima trasparenza nella attribuzione di incarichi fiduciari spesso di grande rilevanza.

E’ questo un passo coerente con l’azione fino ad ora svolta dalla nuova maggioranza, sempre all’insegna della legalità e della trasparenza.

Solo l’avvicendarsi di una nuova compagine di governo a Palazzo Estense nel giugno 2016 ha consentito di portare alla luce alcune situazioni dubbie e problematiche relative ad eventi risalenti alle precedenti amministrazioni: dalla gestione Aspem Reti della piscina della Schiranna ad alcune scelte inerenti al PGT, fino alle recenti vicende del Molina che sembrano connesse con quelle della Fondazione comunitaria del Varesotto.

Il gruppo consiliare del PD, consapevole che le indagini in corso non costituiscono un’anticipazione di condanna, ma atti dovuti nella ricerca della verità da parte dei magistrati a tutela dei cittadini, si impegna in tutte le circostanze, a lavorare per la legalità, la trasparenza, il senso civico e la meritocrazia che sono state, sono e saranno sempre al centro della propria azione amministrativa.

GRUPPO PD CONSIGLIO COMUNALE VARESE