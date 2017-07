Pd verso la candidatura di Giorgio Gori, senza primarie

giorgio gori alla schiranna, con alfieri e astuti

E’ sempre più vicina la candidatura di Giorgio Gori a presidente della regione Lombardia per il centro sinistra: l’assemblea regionale del PD, riunita a Varese, ha dato mandato al segretario Alessandro Alfieri per un confronto con le altre forze della coalizione sull’ipotesi di un candidato unitario senza passare per le primarie.

Alfieri, parlando ai militanti del partito che hanno seguito il dibattito che si è tenuto venerdì sera, 14 luglio, alla festa dell’Unità di Schiranna, ha detto di credere alla possibilità concreta di una vittoria e che il PD lavorerà nei prossimi mesi battendo palmo a palmo tutta la Lombardia.

Al dibattito varesino era presente anche Giorgio Gori, che ha cominciato a tracciare le sfide future che attenderanno lui e il partito. Gori é ormai l’uomo su cui punta il PD ma il suo nome non può essere ufficializzato perché il partito per correre con un centrosinistra allargato ha bisogno di discutere con tutte le forze con cui é possibile allearsi.

“Una serata di grande importanza del PD Provincia di Varese e per tutto il Gruppo PD Lombardia.- commenta il segretario provinciale Samuele Astuti -. È stato nostro ospite stasera Giorgio Gori che insieme ad Alessandro Alfieri ci ha aiutato a parlare di Regione e Enti Locali. Ma più in generale, insieme alla grande comunità del Partito Democratico, metteremo al centro i sogni e i progetti per la Lombardia: la vera essenza della buona politica. Il progetto complessivo e il programma che ne scaturireranno dovranno essere frutto di un lavoro di grande coinvolgimento, ampio e aperto alle molte istanze dei territori”.

Il segretario regionale Alfieri commenta: “Coraggio, unità e generosità. Così dobbiamo affrontare la sfida – difficile ma bellissima – di vincere in Lombardia. Ne abbiamo parlato stasera a Varese con Giorgio Gori, Samuele Astuti e tanti amministratori locali. Si parte dai territori per portare il buon governo dei sindaci di centrosinistra in Regione. È tempo di un cambio di passo e il Pd è pronto”.