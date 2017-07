Pedemontana, Cremonesi : “Maroni ha fallito sulle grandi infrastrutture”

Novembre: L'odissea (e le polemiche) per il pedaggio di Pedemontana

«Al di là di quanto su Pedemontana deciderà il tribunale di Milano il prossimo 11 settembre, Maroni dovrebbe da subito prendere atto del fallimento delle scelte regionali sulle grandi infrastrutture. Scelte che in tutti questi anni hanno deturpato il territorio lombardo, incentivando la mobilità su gomma, e che rischiano ora di determinare anche un enorme problema finanziario a carico della collettività».

Così afferma la consigliera regionale di Sel Chiara Cremonesi, dopo che la Procura di Milano ha ribadito la richiesta di fallimento per Pedemontana.

«Nell’estate nera dei pendolari lombardi, la Regione sarebbe chiamata a cambiare rotta, a investire in tempi brevi e con trasparenza sulla rete ferroviaria, sul materiale rotabile, sul trasporto pubblico. Invece, mentre da un lato Maroni continua a sostenere la propria politica fallimentare sulle grandi autostrade, dall’altra tenta il gioco delle tre carte con l’annuncio dei 160 nuovi treni. Peccato che il Piano, che è stato approvato oggi in Giunta, presenti meccanismi finanziari oscuri oltre che investimenti dilazionati in tanti anni a venire e indefiniti. Lasciando purtroppo una sola, amara certezza: l’adeguamento tariffario dei biglietti che scatterà nel dopo elezioni».