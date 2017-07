Pedemontana, il cantiere rallenta il traffico tra Saronno e Ceriano

Cantiere di Pedemontana, rallenta il traffico tra Saronno e Ceriano

Il cantiere dell’ultimo tratto dell’opera connessa a Pedemontana “rallenta” il traffico a Saronno. Negli ultimi giorni sono in corso i lavori per il completamento della bretella che collegherà Rovello Porro a Ceriano Laghetto e alla città degli amaretti.

In sostanza sono stati posizionati dei semafori mobili che regolano la circolazione all’interno della rotatoria, situata tra via Mazzini e via Lega Lombarda di Ceriano Laghetto, dove si procede con dei sensi unici alternati.

Il risultato sono lunghe code e rallentamenti soprattutto negli orari di punta. Gli automobilisti saronnesi lamentano una carente informazione da parte del Comune.

«Servirebbero dei cartelli all’imbocco delle rotonde di via Bergamo e di via Roma – spiegano gli automobilisti – questo basterebbero a dare l’opportunità di scegliere un percorso alternativo agli automobilisti e così si ridurrebbe anche il numero delle auto e dei mezzi in transito».

«Premesso che Pedemontana ha preso contatti per la cantierizzazione esclusivamente con il Comune di Ceriano Laghetto – replica l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni – l’unica informazione che abbiamo avuto, perché richiesta dal Comune di Saronno, è stata la data del 24 luglio per l’apertura».