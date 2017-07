Per chi ama fioretto e spada a Saronno nasce SchermaDoc

Coppa del mondo di scherma (inserita in galleria)

È una nuova realtà, dinamica, giovane e soprattutto di qualità. E’ SchermaDoc Saronno. Oggi, venerdì 21 luglio, la presentazione alle 18,30 alla scuola Aldo Moro. Con “Campo Base” all’istututo scolastico San Giovanni Bosco, la neonata associazione ha per missione quella di occuparsi delle attività schermistiche del territorio con un’offerta di servizi articolata e qualitativamente di livello. Un’attività promozionale, rivolta a chi desidera approcciare per la prima volta questa disciplina sportiva, e programmi di formazione e perfezionamento per giovani atleti con accompagnamento a competizioni di livello nazionale ed internazionale.

Tra i primi obiettivi, la individuazione di una sede adatta per un Centro di Alta Specializzazione e l’organizzazione di tornei amatoriali di diverse categorie. La volontà di intraprendere fin da subito un’attività di elevato livello ha portato i promotori ad individuare un team di professionisti di grande qualità che saranno coordinati dal maestro Marco Mandelli, ex maestro della nazionale italiana, che oltre a curare l’attività di alto livello si è recentemente fatto promotore di un programma con una nuova formula di pratica schermistica effetuata con attrezzature semplificate. Marco Mandelli gestirà la didattica rivolta ai giovani ed agli agonisti che verrà affiancato dell’istruttore regionale Matteo Manzotti, proveniente dal Club Scherma Legnano, storico sodalizio dell’alto milanese.

La parte relativa alla preparazione atletica sarà affidata a Maurizio Garufi, uno dei massimi esperti in Italia dell’ allenamento della forza esplosiva. Alla pattuglia SchermaDoc si aggregheranno per gli allenamenti e compatibilmente con i loro impegni sportivi anche molti tiratori di altri club.