Per due giorni Gemonio diventa terra da “far west”

Per un fine settimana il parco delle feste di via Curti a Gemonio si trasforma in un grande saloon del far west: torna infatti – sabato 15 e domenica 16 luglio – l’edizione 2017 della festa country “Old Wild Gemonio”.

Il programma prevede innanzitutto una cucina a tema sia per la cena del sabato, sia per il pranzo della domenica. Al sabato (dalle 19) il menu prevede arrosticini, salsiccia e fagioli, costine, fagioli e cipolle oltre alle consuete salamelle e patatine e alla birra alla spina.

Domenica (da mezzogiorno) saranno a disposizione dei golosi anche il pollo al curry e la pasta rustica.

Anche il contorno però è tutto da godere: dalle 16 di sabato e dalle 10,30 di domenica sono infatti in programma i giri con i pony e altre esibizioni equestri con il Ranch BrunEva. Sabato sera musica con “In Place – Dance and Enjoy” mentre la parte ludica prevede giochi quali torte in faccia, tiro ai barattoli e tiro con l’arco.

La festa country “Old Wild Gemonio” è organizzata dalla Pro Loco che, terminata l’esperienza vincente del Palio dei Rioni, propone ora questo appuntamento di mezza estate che lo scorso anno ha già riscosso un grande successo.