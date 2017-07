Pergolesi e Vivaldi per il terzo concerto di “Musica in Canonica”

Foto varie

Torna con il terzo appuntamento stagionale il ciclo di concerti “Musica in Canonica” di Brezzo di Bedero.

Sabato 22 luglio (ore 21, ingresso libero) nella località che si affaccia sul Lago Maggiore sarà in scena la “Orchestra e Coro Sacro Monte” di Varese, per la direzione di Riccardo Bianchi. (nella foto il concerto di Ternate)

Il programma prevede lo “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi per soprano, alto e basso continuo e il “Gloria” in re maggiore RV 589 di Antonio Vivaldi, per soli, coro e orchestra. Una offerta particolarmente ricca, visto che le due opere difficilmente si possono ascoltare in un unico concerto.

In questa occasione l’Orchestra del Sacro Monte sarà affiancata dal Coro Femminile Thelys diretto dal maestro Andrea Gottardello e dal Coro Good Company diretto da Andrea Motta.