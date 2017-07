Petraroli (M5S): “Situazione Cooperativa KB non più tollerabile”

petraroli apertura

Nota di Cosimo Petraroli, deputato varesino del MoVimento 5 Stelle

Mercoledì scorso, nei pressi della stazione di Varese, sostavano circa 250 migranti (in realtà erano un centinaio circa, ndr) scappati dalla Cooperativa KB, ente gestore che si occupa dell’accoglienza di oltre 600 richiedenti asilo in provincia di Varese presso centri di accoglienza straordinari (CAS) dislocati tra i comuni di Busto Arsizio, Samarate, Uboldo, Gallarate, Gorla Minore, Fagnano Olona e Somma Lombardo con un giro d’affari che supera i 6 milioni di euro l’anno.

Il 14 Ottobre 2016 ho presentato un’interrogazione diretta al Ministro dell’Interno, nella quale denunciavo le carenze strutturali e l’assenza di servizi fondamentali a favore dei migranti.

Tra le criticità strutturali – prosegue Petraroli – vi sarebbero condizioni di sovraffollamento, assenza di acqua calda nei bagni, assenza di manutenzione ordinaria, improprio rapporto tra bagni disponibili e persone accolte con diretta ricaduta sulle condizioni igienico-sanitarie mentre rispetto alla carenza nell’erogazione dei servizi dovuti vengono denunciate scarsa qualità e quantità delle forniture alimentari, scarsa se non del tutto assente tutela sanitaria e legale, assenza di servizi volti all’inclusione sociale, quale l’erogazione di corsi di lingua italiana.

Con l’interrogazione rivolgevo all’allora Ministro dell’Interno Alfano due semplici domande: se e quali urgenti iniziative intenda assumere affinché si effettuino i dovuti controlli di competenza circa le criticità riscontrate ponendovi rimedio, onde evitare l’aggravarsi di violazioni di diritto, conflitti e tensioni sociali e quali urgenti iniziative intenda assumere per provvedere ad una ridistribuzione delle persone accolte presso centri ordinari e in quali tempi.

Ad oggi il Governo del Partito Democratico – conclude Petraroli – non ha inteso fornire alcun tipo di risposta in merito e, visto quanto accaduto davanti alla stazione di Varese, la situazione non può che peggiorare.