Picchia la sorella il cognato con un tubo: arrestato

Resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni personali, porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere: sono questi i reati contestati ad un pregiudicato 32enne, residente a Legnano ma domiciliato a Castellanza, disoccupato

I carabinieri lo hanno arrestato la notte scorsa dopo essere intervenuti presso l’abitazione, su richiesta dei familiari, poiché nel corso di un violenta lite l’uomo, armatosi di un grosso tubo in ferro (immagine di repertorio), aveva colpito dapprima la sorella convivente, 38enne casalinga, e successivamente, il cognato convivente, un 50enne.

Durante le procedure di immobilizzazione attuate dai militari, rese necessarie per evitare che l’uomo colpisse nuovamente i familiari procurandogli piu’ gravi conseguenze, il 32enne ha opposto strenua resistenza, ponendo in essere condotte violente che provocavano lievi lesioni agli stessi agenti.

Inoltre, l’uomo, in evidente stato di alterazione, nel corso delle fasi di trasporto presso la caserma dei carabinieri, a bordo dell’autovettura militare, nonostante fosse stato correttamente posto in sicurezza, dapprima colpiva ripetutamente il finestrino posteriore sinistro e, successivamente, colpiva con un calcio la carrozzeria della medesima vettura dell’arma, provocando qualche danno al mezzo.

Il giovane, infine, a causa delle ferite procuratesi nel corso della colluttazione con i propri familiari, veniva accompagnato presso l’ospedale “Mater Domini” di Castellanza ove è stato medicato per una “ferita lacero contusa al cuoio capelluto ed alla guancia sinistra”.

Sequestrato il corpo del reato, il tubo usato nella violenza; l’uomo, arrestato, è stato condotto in carcere.