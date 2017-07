Piccoli e grandi geni della matematica si sfidano a Caldè

Le immagini dell'edizione 2015 di "Tutto è numero", il festival della matematica che si è svolto a Caldè dal 24 al 26 luglio

Piccoli e grandi geni della matematica si ritroveranno a partire da domani a Caldè per il XXIII Festival di cultura e giochi matematici e per la II Edizione del Campionato italiano di Sudoku riservato alla categoria Under 18. L’appuntamento è per 27, 28, 29 e 30 luglio nella tensostruttura in riva.

Saranno più di 200 i partecipanti, provenienti da tutta Italia e dalla Svizzera che per tre giorni saranno alle prese con problemi (matematici) da risolvere. Insieme a loro ci saranno anche i 24 ragazzi della Nazionale Italiana di giochi matematici, che sulle sponde del Verbano si alleneranno in vista della finale internazionale in programma a Parigi per fine agosto. I 24 azzurri hanno già superato le fasi precedenti organizzate dall’Università Bocconi, partner nell’organizzazione dell’appuntamento di Caldè. Nel week end, oltre alle gare e ai tornei dedicate ai ragazzi delle scuole medie, superiori, agli studenti universitari, al pubblico, che potrà partecipare liberamente e ai professionisti, ci saranno anche conferenze tenute da Giorgio Dendi, Massimo Temporelli, Alessio Palmero Aprosio, ci sarà anche l’opportunità per i più piccolo di mettersi alla prova con giochi di logica.

A organizzare l’edizione 2017 di “Tutto è numero”, questo il titolo dell’iniziativa è il Circolo Matematico Martin Gardner di Castelveccana, un’associazione presieduta da Nando Geronimi, ex professor di matematica: «I prossimi saranno quattro giorni tutti da vivere – ha spiegato – E’ davvero incredibile l’interesse che riesce a catturare la nostra iniziativa in tutta Italia. Ed è sorprendente vedere i ragazzi e gli adulti cimentarsi nella risoluzione dei problemi che abbiamo preparato in collaborazione con l’Università Bocconi e la Pro Loco di Castelveccana».

Alla presentazione dell’iniziativa era presente anche il Presidente della Provincia di Varese Gunnar Vincenzi, il quale ha sottolineato «che iniziative come queste hanno un valore educativo intrinseco e permettono ai chi partecipa di vivere una bella esperienza culturale e di conoscere il nostro territorio».