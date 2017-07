Piede d’oro: bis di Borgnolo, prima gioia per Vasconi

Piede d'Oro: Golasecca 2017

Seconda vittoria in pochi giorni per Matteo Borgnolo nel circuito podistico del Piede d’Oro: il portacolori del Cus Insubria bissa il successo di Verghera di Samarate e vince anche la 4a edizione della “Run for Avis” che si è disputata questa mattina – domenica 9 luglio – a Golasecca.

Percorso nervoso e interamente sterrato quello scelto dalla Podistica Mezzanese per l’appuntamento odierno; Borgnolo ha corso gli 11 chilometri in 40’37” e ha preceduto di 17″ il rivale più vicino, Stefano Bianco di Casorate. A podio anche Rachid Argoub (Whirlpool) con un tempo di 41’52″; a seguire Giuseppe Bollini (Circuito Running) quarto, Marco Tiozzo (Whirlpool) quinto e poi – via via – Ravelli, Roberts, Coltro, Brambilla e Rossi a chiudere la top ten.

Ricca di emozioni anche la prova femminile, con la favorita Sabina Ambrosetti costretta al ritiro dopo una caduta al quarto chilometro. Gran gara di Eugenia Vasconi (Team Di-Bi), che chiude la fatica in 49’27” e va a cogliere il primo successo stagionale nel circuito con un vantaggio piuttosto netto sulle avversarie. Podio anche per Marta Dani (Valbossa) in 51’16” ed Elena Soffia (Cassano Magnago) in 52’23”. Quarta e quinta, rispettivamente, Barbara Pierini (Valbossa) e Giuseppina Verga (Team Di Bi).

La gara di Golasecca ha visto ai nastri di partenza ben 550 atleti, scattati alle 8,30 in punto dal centro sportivo Piero Torriani. Accanto alla “Mezzanese” nell’organizzazione della corsa si sono schierati l’Avis di Somma Lombardo e la Pro Loco di Golasecca oltre alle amministrazioni comunali dei due paesi.

Settimana prossima l’appuntamento con il Piede d’Oro sarà ad Abbiate Guazzone.