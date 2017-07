Piede d’Oro, ultima sfida prima delle vacanze

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

Si chiude con un’affascinante prova serale la prima parte del Piede d’Oro 2017 che ha visto fino a questo momento la disputa di 19 gare in giro per la provincia di Varese.

L’appuntamento numero venti è previsto per la serata di sabato 22 luglio ed è un altro dei grandi classici podistici della nostra zona: la “Camminata di Sant’Anna” in programma a Besozzo addirittura per la 38a edizione.

La gara, intitolata alla memoria di don Sandr0 Dell’Era, si snoda su due percorsi, rispettivamente di 8,7 chilometri (lungo) e di 4,2 chilometri (medio). Come nelle altre occasioni è previsto anche il “Minigiro” per i più piccoli, sulla distanza dei 1.350 metri.

Lo start sarà dato alle 20,30 in punto (il Minigiro alle 20) dal cortile della chiesa di Sant’Anna in via Michelino da Besozzo 42, nel cuore della parte bassa del paese. Per informazioni ed iscrizioni si possono contattare i numeri 338 9955020 (Mariangela) oppure 0332 773426 (Gianluigi).

Il Piede d’Oro poi, come accennato, andrà in vacanza lasciando agli appassionati qualche settimana per rifiatare e “ricalibrare” la preparazione fisica per il gran finale. Si tornerà a gareggiare domenica 10 settembre a Ronchee di Brebbia con la 18a Stramulino.