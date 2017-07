Nella cappella arcivescovile della Curia di Milano, oggi (mercoledì 12 luglio) alle ore 12, il card. Angelo Scola, amministratore apostolico dell’Arcidiocesi di Milano, ha annunciato che il Santo Padre Francesco ha nominato monsignor Pierantonio Tremolada nuovo Vescovo di Brescia.

Nato a Lissone il 4 ottobre 1956, è stato ordinato presbitero della Diocesi di Milano il 13 giugno 1981.

A partire dal 1985 è stato per più di 25 anni docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale con sede nel Seminario diocesano e presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, offrendo però anche un aiuto pastorale in alcune parrocchie della Diocesi. È stato capo redattore della Rivista “Parole di Vita” dell’Associazione Biblica Italiana. Ha pubblicato contribuiti per riviste bibliche di carattere scientifico e divulgativo.

Nominato nel 1997 dal Card. C. M. Martini Rettore per la Formazione al Diaconato permanente, ha svolto questo compito fino al 2007. Dal 2007 al 2012 ha ricevuto dal Card. D. Tettamanzi l’incarico di Collaboratore per la Formazione Permanente del Clero e Responsabile dell’Istituto per l’accompagnamento dei giovani sacerdoti (ISMI).

Dal 2012 è Vicario Episcopale del Card. Angelo Scola per l’Evangelizzazione e i Sacramenti e come tale si occupa in Diocesi della Catechesi, della Liturgia, della Pastorale giovanile e della Pastorale scolastica e universitaria. Nel maggio 2014 è stato nominato dal Santo Padre Vescovo Ausiliare di Milano: l’ordinazione episcopale è avvenuta il 28 giugno dello stesso anno. È membro della Commissione per l’Educazione Cattolica, la Scuola e l’Università della Conferenza Episcopale Italiana.