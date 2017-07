Pisa – Varese in diretta dall’Arena Garibaldi

Foto varie di calcio

Esordio di lusso per il Varese, che per il primo turno della Tim Cup affronta all’Arena Garibaldi il Pisa, formazione di Serie C che punta alla promozione in Serie D. Potete interagire con la nostra diretta con gli hashtag #pisavarese e #direttavn via Instagram e Twitter.

