Pisa-Varese: in trasferta solo con la tessera del tifoso

tessera tifoso

Molti tifosi del Varese avevano assaporato, nei giorni scorsi, la possibilità di una trasferta storica all’Arena Garibaldi di Pisa, dove domenica 30 luglio si disputerà il primo turno di Coppa Italia tra toscani e biancorossi.

Le ultime disposizioni (comunicate al club Passione Biancorossa che si sta adoperando per allestire un pullman) però, rischiano di lasciare quasi completamente vuoto lo stadio pisano per quanto riguarda il settore dei tifosi ospiti. La trasferta infatti è ritenuta aperta solo ai possessori di una “tessera del tifoso” che sia attualmente valida. E il Varese, disputando la Serie D, non ha l’obbligo di mettere a disposizione dei fans questo (discusso) strumento di riconoscimento.

E neppure sono valide le vecchie tessere marchiate Varese 1910, società che non esiste più (è fallita dopo la retrocessione dalla B). Quindi a oggi – la comunicazione da parte delle forze dell’ordine è di stamattina, lunedì 24 – l’unica possibilità per assistere a Pisa-Varese per i fans biancorossi è quella di avere una tessera valida di un’altra squadra (alcuni hanno quelle di Juve, Inter e Milan per esempio…). A meno che nei prossimi giorni qualcosa cambi, a livello di decisioni (sarebbe utile almeno che venissero ritenute “buone” le tessere del Varese 1910).

Per loro c’è la possibilità di viaggiare con il pullman del club “Passione Biancorossa” che però, a questo punto, sarà organizzato solo se sarà raggiunto un numero sufficiente di partecipanti. Per informazioni si possono chiamare i numeri 338-2584390 (Antonella) e 348-3584201 (Isacco).