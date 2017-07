Pisa – Varese, non serve la tessera del tifoso

tifosi varese calcio prima

Dal momento del sorteggio di venerdì 21 luglio era emerso che solo i possessori di una “tessera del tifoso” attualmente valida avrebbero potuto seguire il Varese nella trasferta all’Arena Garibaldi di Pisa il prossimo 30 luglio. Ieri abbiamo scritto di questa eventualità, smentita invece oggi.

Oggi i tifosi possono invece tirare un sospiro di sollievo. Infatti, come comunicato dalle due società, i biglietti sono acquistabili presso tutti i punti vendita del circuito Bookingshow (Varese Dischi e a Luino alla ricevitoria di Via Vittorio Veneto per quanto riguarda i sostenitori del Varese) oppure online dal sito www.bookingshow.it semplicemente presentando un documento d’identità valido. Il biglietto sarà nominativo: non serve dunque la tanto contestata “tessera del tifoso”, ma è sufficiente avere carta d’identità, passaporto o patente (per i minori di 14 anni basta solo il codice fiscale o la tessera sanitaria).

Non sarà possibile acquistare i biglietti il giorno della gara, ma dalle 16.30 di oggi (martedì 25 luglio) partirà la prevendita dei tagliandi che terminerà alle 19.00 di sabato 29 luglio. Sono 400 i posti a disposizione dei tifosi del Varese nel Settore ospiti, secondo le seguenti tariffe: 10€ biglietto intero (prevendita 1,50€), 5€ biglietto under14 (prevendita 1,50€).