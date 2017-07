Pistola in mano, rapina in farmacia

Rapinatore in enoteca con il taglierino \"recupera\" 30 euro

Ha rapinato la farmacia di via Raimondi a Gorla Minore, in pieno giorno, armato di una pistola. È accaduto a Gorla Minora, intorno alle 11 di giovedì 13 luglio. L’uomo è entrato, ha minacciato i presenti per farsi consegnare quanto contenuto in cassa ed è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Saronno che stanno ora indagando sull’accaduto.

(aggiornamento alle 12.00)