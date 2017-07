Più di 4 milioni per migliorare la navigabilità dei laghi lombardi

«Vogliamo mantenere l’eccellenza dei nostri laghi e intervenire sulla navigazione, che vuol dire investire sul turismo e sulla bellezza dei nostri territori. Per questo, abbiamo approvato la programmazione degli interventi di completamento, ammodernamento e incremento di opere afferenti al demanio della navigazione interna per gli anni 2017/2019». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, durante la conferenza stampa dopo giunta di oggi.

27 INTERVENTI – Si tratta di 27 interventi per la navigazione turistica e di linea dei laghi lombardi (passeggiate a lago, riqualificazione porti, pontili e strutture per la navigazione pubblica di linea e da diporto), per complessivi 4,1 milioni.

Gli interventi saranno: 9 sul Lario, 6 sul lago Maggiore, 5 sul lago d’Iseo, 4 sul lago di Garda e 3 sul lago Ceresio.

IMPEGNO IMPORTANTE – Si tratta, ha aggiunto il governatore, «di un impegno importante che si aggiunge a quello annunciato qualche giorno fa relativo all’acquisto di 160 nuovi treni.

Puntiamo molto alla mobilità intelligente. Questo pomeriggio, inoltre, – ha fatto sapere – insieme all’assessore Del Gobbo, firmerò un altro importante accordo di competitivita’ con la Brembo per l’auto elettrica. Questo e’ il futuro e noi anticipiamo in futuro. Lo facciamo con determinazione e buoni risultati».