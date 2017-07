Più di mille persone per Giacomo Poretti al Sacro Monte

Erano in più di mille al sacro Monte per vedere Giacomo Poretti recitare il testo creato appositamente per il festival “Tra Sacro e Sacro Monte”.

Non solo era strapiena la terrazza del Mosè, sede di tutti gli spettacoli del fortunato festival, ormai giunto all’ottava edizione, ma lo era anche la piazza sovrastante: dove erano stati approntati degli impianti audio per permettere agli ultimi arrivati di ascoltare, perlomeno, la performance del popolare attore, componente del Trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

DALL’ANIMA DEL FIGLIO AI TEMPI DI OGGI

PoreTti al sacro Monte è venuto per parlare di anima, in uno spettacolo che ha scritto appositamente per l’occasione: e che parte da un fatto vero, la frase che don Bruno, anziano prete amico di famiglia, ha rivolto a lui e sua moglie, freschi genitori riguardo il loro bimbo che aveva appena 24 ore: “Bravi, avete fatto un corpo, adesso dovete farne un’anima“. Da li si è dipanato il monologo, in equilibrio tra la comicità e la riflessione esistenziale: una anteprima assoluta che Poretti, dopo il successo di ieri sera, ha intenzione di far diventare spettacolo itinerante.

Approfittando dell’empatia che si crea con il pubblico, e “sfruttandola” per veicolare riflessioni importanti: mentre Giacomino (in realtà, Giacomino è davvero il suo nome, non un diminutivo, ndr) racconta dell’eccesso di lingua inglese o di come si usa il car sharing a Milano, vengono sdoganate le sue riflessioni sulla quando nasce, ma soprattutto quando rischia di morire, un’anima.