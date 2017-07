Più posti nelle scuole di specializzazione lombarde di area sanitaria

Sono arrivati dalla provincia, ma anche dal resto della Lombardia, dal Piemonte e dalla Sicilia. Sono i futuri studenti dell’Università dell’Insubria che in migliaia hanno partecipato all’open day di oggi sabato 19 marzo.

I posti nelle scuole di specializzazione non sono sufficienti, Regione Lombardia metterà sei milioni del proprio budget per aumentarli.

« Ancora una volta Regione Lombardia interviene, con risorse proprie per limitare un problema di carattere nazionale – ha commentato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – Attraverso uno stanziamento di 6 milioni di euro, infatti, andremo a finanziare 50 contratti aggiuntivi per l’accesso dei medici alle scuole di specializzazione in area sanitaria, 10 in più rispetto al 2016, 15, in base al 2015».

Lo stanziamento aggiuntivo dovrebbe avvenire entro il mese di agosto e i contratti aggiuntivi verranno ripartiti tra i diversi atenei lombardi sulla base di un percorso condiviso».

La decisione è stata annunciata dopo aver analizzato il fabbisogno regionale dei medici specialisti da formare per il triennio 2017-2020

Il finanziamento di tali contratti si inserisce nell’ambito del bando del Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca relativo al concorso nazionale per l’accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. In tale bando sono indicati i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione degli atenei lombardi, il numero dei contratti finanziati da fonti statali e quelli coperti da fondi aggiuntivi regionali.

I contratti di specializzazione dell’area sanitaria attribuiti dal Miur nell’anno accademico 2015-2016 sono stati a livello nazionale 6.131 di cui 930 (15% del dato nazionale) agli atenei della Lombardia. A questi si sono aggiunti i 40 finanziati da Regione Lombardia.

CONTRATTI AGGIUNTIVI REGIONALI RIPARTITI PER ATENEO:

- Universita’ Brescia, 5

- Milano Statale, 18

– Milano Bicocca, 6

– Milano San Raffaele, 5

– Universita’ Pavia, 10

- Universita’ Varese, 5

– Humanitas, 1

DETTAGLIO SPECIALITA’ CON NUMERO MAGGIORE CONTRATTI:

- Ginecologia e Ostetricia, 5

- Medicina d’Emergenza Urgenza, 5

– Pediatria, 4

– Medicina interna, 4.