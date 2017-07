Più sicuro e divertente: il parco si rinnova con il progetto Rendi green

Verrà inaugurato il prossimo 8 luglio il progetto Rendi green con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus.

il gioco dei bambini consiste nel valorizzare appieno il parco al cui interno sorge la struttura dell’Asilo Nido Il Girasole.

Il Girasole è una cooperativa sociale onlus, che gestisce un nido aperto tutto il giorno con una articolata proposta educativa e formativa per la serenità e lo sviluppo armonico del bambino. Il percorso, iniziato come Associazione da alcuni genitori più di dieci anni fa, opera a Morazzone con un servizio aperto al territorio per un raggio di circa 10-15 chilometri.

La cerimonia inaugurale avverrà alle ore 16,30, presso la sede il nuovo parco. Il progetto ha permesso di cambiare radicalmente il prato del Nido rendendolo più sicuro e dotato di molti giochi, tutti a misura di bambino, fruibili per età che vanno da qualche mese a tre anni.

Una targa – all’ingresso dell’asilo e del parco – ricorderà l’evento a tutti coloro che entreranno.