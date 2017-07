Polo medico, Lega Nord: “Fallimento dell’unico progetto sensato di Aspesi”

Cardano al Campo

Riceviamo e pubblichiamo una nota del gruppo Lega Nord di Cardano al Campo a firma del segretario locale Angelo Marana

Oltre un mese fa avevamo invitato l’Amministrazione Comunale, ed in particolare la Giunta, a risolvere un problema che per noi era di fondamentale importanza: assicurare che il polo medico situato in via Al Parco rimanesse attivo e non si spostasse dall’attuale sede, per garantire la fruizione del proprio servizio a tutti i cittadini-pazienti.

Il polo – fiore all’occhiello delle recenti Amministrazioni guidate da Aspesi ed in cui Bellora era allora componente del Consiglio – è situato in una posizione strategica favorevole: è ben collegato dalle principali vie d’accesso del paese, dispone nelle vicinanze di un ampio parcheggio ed inoltre, a meno 300 mt (a piedi), è possibile raggiungere la Farmacia Comunale. Inoltre dispone di una piccola area adibita a segreteria riservata all’accoglienza, di una comoda sala d’attesa e di almeno 3 studi medici situati lungo un corridoio privato (separati quindi dalla sala d’attesa, nel rispetto della privacy).

A distanza di pochi anni, la scarsa capacità progettuale dell’attuale Giunta ne ha garantito la chiusura, spingendo i medici di Medicina Generale a spostarsi in un’altra zona che, di certo, non ha lo stesso valore: non solo perché penalizza vistosamente la Farmacia in capo ad A.S.S.P, ma soprattutto perché la nuova collocazione sarà situata in un’area più piccola rispetto all’attuale, già di per sé congestionata, in una via a senso unico e con pochissimo parcheggio, peggiorandone la fruizione da parte dei cittadini.

Puntiamo pertanto il dito contro il Sindaco e la sua Giunta rei di non aver saputo prevedere, programmare e gestire in maniera saggia questo problema, da noi sollevato.

A nostro avviso, sarebbe bastato un confronto fra l’Amministrazione e i medici (fra l’altro ben disposti al dialogo), in tempi certi e non all’ultimo momento su invito della Lega Nord Cardanese.

Oggi possiamo ufficialmente dire che, anche l’unico progetto per noi “sensato” della giunta Aspesi è definitivamente tramontato, così come il Partito Democratico Cardanese, più impegnato a risolvere problemi interni che quelli dei cittadini cardanesi.