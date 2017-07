Porte aperte alla Fimi: dipendenti e famiglia visitano la fabbrica che festeggia novant\'anni di attività

In via Saul Banfi sabato 8 luglio c’é stato un insolito movimento: tante persone in fila all’ingresso della Fimi che celebrava i suoi primi 90 anni. Erano di tutte le età: bimbi ancora in carrozzina, ragazzi, adulti e vispi vecchietti in pensione già da parecchi anni. Erano gli attuali ed ex dipendenti dell’azienda che con le loro famiglie, gli amici, tutti quelli che direttamente o indirettamente sono stati coinvolti da protagonisti e in periodi diversi in una lunga e bella storia tutta Saronnese. In tutto erano più di trecento persone di cui più di 30 bambini.

Lo scorso 27 giugno l’azienda di Saronno aveva voluto condividere con le autorità locali e regionali e con i rappresentanti del mondo del lavoro il suo orgoglio di essere arrivata a novant’anni di attività. Allora l’evento aveva avuto un carattere “istituzionale”. Sabato invece era tutto diverso, era proprio una festa e i palloncini colorati al portone della Fimi non lasciavano dubbi.

“Avremmo voluto invitare tutti gli ex-colleghi, ma molti non siamo riusciti a rintracciarli; quelli presenti però li rappresentavano tutti; anche a chi era assente diamo un grande abbraccio!” ha detto Franco Martegani, attuale direttore generale dell’azienda.

“Porte aperte alla Fimi” il titolo scelto per la giornata che non a caso ha visto i locali della ditta dai reparti di ricerca e sviluppo, ai vari uffici, ai reparti produttivi, alla demo room, alle sale riunioni e alle sale dei test essere le tappe di un percorso libero. Sono stati soprattutto punti d’incontro fra i vari gruppi di visitatori con ogni incontro che inevitabilmente si trasformava in un abbraccio fra vecchi colleghi e in una successione di ricordi. I dipendenti vecchi e nuovi non nascondevano un certo orgoglio quando mostravano ai propri figli o nipoti il loro posto di lavoro.